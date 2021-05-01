Türkiye İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak

Türkiye

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü akademisyen alacağını duyurdu.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 17:42 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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