İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü akademisyen alacağını duyurdu.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 18:15 Son Güncelleme:
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2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.
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