Türkiye İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak

Türkiye

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü akademisyen alacağını duyurdu.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 18:15 Son Güncelleme:
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2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı  Resmî  Gazete’de  yayınlanmış  olan  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği”nin  Doçent  Kadrolarına  Atanma  koşullarını  düzenleyen  8-11.  maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

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