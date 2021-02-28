Türkiye İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak alacak

Türkiye

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü akademisyen alacağını duyurdu.

28 Şubat 2021, Pazar 16:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Profesör Kadrosuna Atanma koşullarını düzenleyen 12., 13., 14. ve 15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır "açıklaması yapıldı.

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