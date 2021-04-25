Türkiye İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alımı yapıyor

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alımı yapıyor

Türkiye

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alımı yapıyor

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alımı yaptığını duyurdu.

25 Nisan 2021, Pazar 17:35 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'ne akademisyen alımı yapılacak. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı  Resmî  Gazete’de  yayınlanmış  olan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği'nin  Doktor  Öğretim  Üyesi  Kadrolarına  Atanma  koşullarını  düzenleyen  4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır" açıklamasını yaptı.

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