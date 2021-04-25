İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'ne akademisyen alımı yapılacak. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır" açıklamasını yaptı.

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