İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi doktor öğretim üyesi alıyor!

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne tam gün statüde çalışacak doktor öğretim üyesi ile alınacak. Başvurular 4 Temmuz’da sona eriyor. İşte başvuru şartları…

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 2547 Sayılı Kanunun 65. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. Maddelerine ve üniversitenin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak doktor öğretim üyesi ile alınacak.

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Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat teslim etmeleri gerekiyor. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak, Anayasa Hukuku alanında çalışmış olmak, ulusal ve uluslararası dergilerde akademik yayın yapmış olmak, yabancı dilde en az 3 yayın yapmış olmak, ulusal ve uluslararası akademik konferanslarda tebliğ sunmuş olmak, iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor olmak.