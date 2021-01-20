Türkiye İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Türkiye

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 25 Ocak 2021 olarak açıklandı.

20 Ocak 2021, Çarşamba 16:41 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alacağını duyurdu.Rekötürlük'ten yapılan açıklamada, "Üniversitemiz İBEF, Türk Edebiyatı Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin  Usul  ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik  maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacaktır" denildi.

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