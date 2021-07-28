Türkiye İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Türkiye

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 18:18 Son Güncelleme:
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İİSBF, Tarih Bölümü'ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğr. Üyesi dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. alınacaktır.

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