İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü önceki gün yaptığı duyuru ile "Üniversitemiz GSTMF, Grafik Tasarım Bölümü'ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, Öğr. Üyesi dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. alınacaktır." diye belirtti.

Bu ilanla birlikte başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.

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İlk başvuru tarihi: 31.05.2019

Son başvuru tarihi: 14.06.2019

Ön değerlendirme tarihi: 20.06.2019 (Sonuçlar gra@bilkent.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi: 27.06.2019

Sonuç açıklama tarihi: 03.07.2019