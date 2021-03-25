İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, Fen Fakültesi Kimya Bölümü'ne öğretim üyesi alımı yapacak. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır" denildi.

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