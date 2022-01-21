Türkiye İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını açıkladı.

21 Ocak 2022, Cuma 16:01 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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