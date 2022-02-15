Türkiye İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi yapacak.

15 Şubat 2022, Salı 16:06 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı  Resmî  Gazete’de  yayınlanmış  olan  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği”nin  Doçent  Kadrolarına  Atanma  koşullarını  düzenleyen  8-11.  maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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