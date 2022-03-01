İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Profesör Kadrosuna Atanma koşullarını düzenleyen 12.,13.,14. ve 15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır"açıklaması yapıldı.

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