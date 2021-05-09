Dünya İhtimaller arasında İstanbul da vardı! Çin açıkladı…

İhtimaller arasında İstanbul da vardı! Çin açıkladı…

Dünya

İhtimaller arasında İstanbul da vardı! Çin açıkladı…

Çin’in uzay istasyonu için fırlattığı dev roketin nereye düştüğü açıklandı. Çin devlet medyası, kontrolden çıkan Long March 5B tipi roketin enkazının Maldivler yakınlarına düştüğünü açıkladı.

09 Mayıs 2021, Pazar 07:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çin’in uzay istasyonu için fırlattığı 21 tonluk roket kontrolden çıkmıştı Dünya’ya cumartesi düşmesi beklenen roketin güzergahında İstanbul, New York ve Madrid gibi metropoller de vardı.

İlgili Haberler
Bir bu eksikti! İstanbul da risk altında


Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere fırlatılan ve kontrolden çıkan Long March 5B roketinin, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir yere düştüğü açıklandı.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve enkazının büyük bir kısmı atmosferde yanan roketin dünyaya geri dönen kalıntıları, Hint Okyanusu'na düştü.

Açıklamada, roketin, Çin saatiyle 10.24'te (TSİ 05.24) Maldivler yakınlarına iniş yaptığı kaydedildi.

Roketin konumunu an be an takip eden SpaceTrack.com sitesi de Lond March 5B'nin düşüşünü doğruladı.

LONG MARCH 5B

Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi, 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatılmasının ardından Tianhı modülü, roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.

Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gerilim arttı! İsrail polisinin saldırıları sonucu 64 kişi yaralandı