İhtiyaç kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını merak ediyor. Bankalar, vatandaşların kredi ihtiyaçlarını karşılamak için kredi faiz oranlarında düzenli olarak güncellemeye gidiyor. Ziraat, Halkbank, İş Bankası gibi birçok banka, ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde sundukları kampanyalarla vatandaşların ekonomik olarak rahatlamasına yardımcı oluyor. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'ın 2021 güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte bankaların 2021 taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarını merak ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalar, kredi kampanyalarıyla vatandaşlara ihtiyaç duydukları maddi desteği sağlıyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredileriyle ilgili detaylar şöyle...

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK, VAKIFBANK KREDİ...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici ürün paketi: 1.54

Çalışanın ve emeklinin artısı tüketici kredisi: 1.51

Tüketici kredisi: 1.58

Taşıt ürün paketi kredisi: 1.54 - 1,56

Çalışanın ve emeklinin artısı konut kredisi: 1,37

Konut kredisi: 1,39

Konut ürün paketi: 1,37

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.42

Taşıt kredisi (sıfır araç): 1.34

Taşıt kredisi (ikinci el araç): % 1.34

Konut kredisi: 1.32

*Kredi notunuza göre kredi faiz oranları değişiklik gösterebilir.

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: (maaşlı, emekli):1.54

Kamu ve özel sektör çalışanına ihtiyaç kredisi: 1.56

Taşıt kredisi (sıfır araç): 1.58

Taşıt kredisi (ikinci el araç): 1.60

Konut kredisi: 1.38

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Konut kredisi: 1.40

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79 -2.03 - % 2.08

Konut kredisi: 1.39 - 1.42

Taşıt kredisi: 1.45- 1.49



