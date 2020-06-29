İhtiyaç sahibi asker ailesine 2 ayda bir 800 TL

Bugünlerde yeni er, erbaş, bedelli, yedek subay ve astsubay adayları birliklerine teslim olurken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı yapıyor. Buna, ‘Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı’ deniyor. 18 yaş altına harçlık Program kapsamında verilen yardıma bu yıl yüzde 45.45 oranında zam yapıldı. Böylece oğlu veya eşi askere giden dar gelirli aileye, 2 ayda bir 800 lira destek olunuyor. Yani aylık 400 lira. Ayrıca, 18 yaşından küçük muhtaç asker çocuklarına yapılan aylık eğitim ödemesi de yüzde 50 artışla 100 TL’den 150 TL’ye çıkarıldı.

İşte merak edilen detaylar...

Öncelik eş ve annenin

Hangi aile bireylerini kapsıyor?

Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşi, bekar ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.

Nereye başvurabilirsiniz?

Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. ‘Vakıf Mütevelli Heyeti’ sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor.

Gerekli belgeler neler?

Başvuran kişinin TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmiyor.

Nasıl alabilirsiniz?

Para nereye yatıyor?

Aylık 400 TL olmak üzere 2 ayda bir 800 TL’lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT’deki hesaplarına yatırılıyor.

Yardım ne kadar sürüyor?

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı, askerlik süresince devam ediyor.

Kaç başvuru yapılabilir?

Hanede birden fazla asker olması durumunda, her asker için ayrı ayrı yardım başvurusu yapılabilir.

Muhtaç asker ailesi yardımından yararlanan bir kişi, yetim yardımından yararlanabilir mi?

Yararlanabilir.

2022 Engelli ve Yaşlı Aylığı alan kişi, asker yardımından yararlanabilir mi?

Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı verilmesi şartıyla faydalanabilir.

701 liradan az olmalı

Gelir şartı nedir?

Askerin hanesinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekiyor. Bu durumun tespitinin yapılabilmesi için yetkili olan kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bakanlık tarafından gelir testi yapılarak hanede kişi başına düşen gelir hesaplanıyor. 2020 için gelir sınırı şartı 701 lira.







