Ekonomi İhtiyaç sahibi hanelere 1000 liralık destek

İhtiyaç sahibi hanelere 1000 liralık destek

Ekonomi

İhtiyaç sahibi hanelere 1000 liralık destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1000'er TL nakdi destek verileceğini açıkladı.

21 Mart 2020, Cumartesi 10:59 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Corona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan “ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı”nın detaylarını paylaştı.

Selçuk şunları söyledi:

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır.

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.


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