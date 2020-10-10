İhtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor

MEB 500 bin tabletin dağıtımına gelecek haftadan itibaren başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda sürdürülecek hibrit eğitim modelinde, öğrencilere destek olmak amacıyla 500 bin tabletin öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtımına başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yıllık maliyeti 472 milyon lira"

Demokrat Parti (DP) İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda’nın geçtiğimiz hafta açıklamasında “Devlet, internet erişimi olmayan gençlere bedava internet tahsis edebilir. Ülkemize bunun yıllık maliyeti 472 milyon lira. Ekipmanı olmayan öğrencilere 495 milyon liraya tablet, 1 milyar 50 bin liraya akıllı telefon ve 1 milyar 500 bin liraya da son model bilgisayar dağıtmak mümkün” ifadelerini kullanmıştı.

Kimler yararlanabilecek?

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.