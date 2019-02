İhtiyaç sahiplerine elektrik faturası desteği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarının karşılanması için elektrik tüketim desteği verilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, düzenli yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği sağlanacak.

“HER ŞEYE DEĞER”

Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlık olarak sosyal yardımlar konusunda ciddi bir mesai harcıyor, aktif hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yardımlar ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin, vatandaşlarımızın her anlamda her zaman yanında olmaya, elinden tutmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sevinçlerini görmek, yüzlerini güldürmek her şeye değer” dedi.

Bakan Selçuk, elektrik desteğinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilecek.

Elektrik tüketim desteği kapsamında aktarılacak tutarların hesaplanmasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinden bağlı mesken abone grubu için belirlenmiş bedeller ile pay, fon ve vergilerin mesken haneler için uygulanan tavan oranları dahil edilerek kilovatsaat başına ortaya çıkan birim bedel dikkate alınacak.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNİN FİNANSMANI

Elektrik tüketim desteği, öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak yapılacak.

Fon kaynaklarının yeterli olmaması durumunda ödeme için ihtiyaç duyulan tutar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konacak ilave ödenekten karşılanacak.

Elektrik tüketim desteğinin uygulanma yöntemi, kapsamda olan düzenli yardım programları ve aylıklar ile verilecek destek miktarının hanedeki kişi sayısı kriterine göre belirlenmesi ve desteğe ilişkin diğer hususlara dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Elektrik tüketim desteği kapsamında yapılan ödemeler, diğer sosyal yardımlar ve aylıklar için yapılacak muhtaçlık hesaplaması ile genel sağlık sigortası gelir tespitinde gelir olarak dikkate alınmayacak.