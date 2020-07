Gökyüzünde gezegenlerin birbirleri ile olan bağlantıları hem yaşadığımız olaylar üzerinde hem de psikolojik olarak duygu dünyamızda çok önemli etkiler yaratırlar. Astrolojik göstergeler hayatımızın içinde karşılaştığımız her durum için etken bir mekanizma oluştururlar.

Gezegenlerin birbirleri ile olan ilişkileri bir nevi bizlerinde birbirimiz ile olan ilişkilerimiz hakkında bilgi vericidir.

Her birimizin hayallerinde mükemmel bir birlikteliğe, mükemmel bir ilişkiye sahip olmak vardır. İster özel ilişkiler olsun ister arkadaşlık dostluk ilişkilerimiz olsun ister iş ortaklıklarımıza yönelik ilişkilerimiz olsun her biri hayatımızda çok önemli yerler edinmekte. Bir peri masalı kadar pırıltılı bir hayat garantisi vermese de astroloji doğru zamanda doğru davranışlar içinde olmak ve doğru kararlar verebilmek becerisi sağlayabilmesi açısında aradığımız çözümü bize sunan çok kıymetli bir ilim. Yazılarımda; aşk, sevgi üzerine kurulu ilişkiler, ortaklıklar, karşılıklı anlaşmalar ve diğer kişiler ile olan ilişkilerinize yönelik hafta boyunca karşılaşabileceğiniz durumlar hakkında yönlendirici bilgiler vermeye çalışacağım. Gökyüzünde oluşan etkileri ve bu etkilerin her türlü ilişkilerimiz üzerinde yaratacağı enerjileri önceden bilmek, ne yönde davranış geliştirebileceğimiz avantajını bize sağlayıp faydalı olabilecektir.

Kalbimizin çarptığını yeniden hissedeceğimiz bir hafta bizi bekliyor!

Haftanın ilk günü, Pazartesi günü ilişkiler gezegeni Venüs, Neptün ile olan kare açısını kesinleştiriyor. Venüs, Neptün ile her açı yaptığında sevgiye, aşka, ilgiye ve karşılıklı uyum arayışına olan ihtiyaç çok daha hissedilir olur. Duygusal bağlar kurmak arzusu ilişkilere bakış açısı üzerinde önemli derecede şekillendirici etkiler yaratmaya başlar. Olumlu yönüyle bir yandan birliktelikler kurmak, ortak hayatlar oluşturmak isterken bir diğer yandan duyguların aşırı hassasiyetinin getireceği zayıflıklara da açık hale gelmiş olarak kendimizi bulabiliriz. Venüs ve Neptün arasında oluşan açının tüm hafta boyunca etkili olduğunu unutmamak yararlı olur. Hayal ettiğimiz ya da uğruna savaş vermeye hazır olduğumuz ilişki gerçek olmaktan çok uzak kalacak kadar karşılanamaz beklentiler içerebilir. İlişkiye bakış açımız o kadar romantik bir hal almıştır ki, karşımızdaki kişinin gerçek yüzünü görmekten uzaklaşır ve aslında hayalini kurduğumuz, zihnimizde resmettiğimiz bir ilişki beklentisi içinde yanılgılı durumlara düşüyor olabiliriz. Eğer gerçek bir sevgi bağı, gerçek bir aşk bağı olan ilişkiler içindeysek ise duygular güçlü ve ortak bir sinerji oluşturacaktır. Diğer bir yönüyle sevgiye olan ihtiyacımızı fark edecek olduğumuz ve belki de bir süredir yok saydığımız, görmezden geldiğimiz duygularımız ile yeniden karşılaşacağımız ve kalbimizin çarptığını yeniden hissedeceğimiz bir hafta bizi bekliyor olabilir.

İhtiyacını hissettiğimiz duygusal birliktelikler için savaş vermeye hazırız!

Mars Koç burcunda hareket ediyor. Öncelikle bu görünüm ilişkilerimizde dışa dönük ve aktif rol alma konusunda çok daha kendimize güven duyacağımızı ve isteklerimizi elde etmek için kararlılık göstermek açısından irademizin güçlü olduğu bir süreçte olduğumuzu ifade etmekte. İhtiyacını hissettiğimiz duygusal birliktelikler için savaş vermeye hazır olduğumuz bir haftanın bizi beklediğini söyleyebiliriz!

Merkür’ün, Salı günü Mars ile kesinleştireceği kare açı ile kendimizi ifade etme konusunda cesaretimiz artıyor. Düşüncelerimizi dile getirmek, fikirlerimizi ortaya koymak açısından artan cesaretimizi hafta boyunca bize destek verici bir etken olarak değerlendirilebiliriz. Pek tabii ki burada en çok dikkat etmemiz gereken şey, cesaretimizi ilişkilerimiz üzerinde hızlıca, sabırsızca ve aceleye getirilmiş kararlar almak şeklinde kullanmıyor olmamız. Bu açıdan haftanın tüm günleri dikkatli olmakta fayda var. Artan cesaretimiz ile birlikte kendimizi ortaya koyma konusunda mücadeleci ve savaşçı bir ruh içinde de olacağız.

Sert tartışmalara girmiyor olmaya dikkat!

Duygusal kararlar almaktan uzak durmak, alınganlık ya da aşırı hassaslık göstermiyor olmaya emin olmak kaydıyla artan cesaret ve güvenimizi kendimize avantaja çevirebiliriz.

Beklediğimiz çözümler bu hafta geliyor olabilir!

Hafta boyunca ilişkilerimize dair uzunca süredir sürüncemede kalmış bir türlü nihai sonucuna erişmeyen durumlar üzerine konuşmak ve hareket geçmek için arzu duyuyor olabileceğiz. İçinde bulunduğumuz durumlara dair inisiyatif alma konusunda kendimize olan güven duygumuzun artması, güçlenen irademiz ve güçlenen kararlılığımız beklediğimiz çözümleri bize getirebilir! Çözüm üretmek açısından fayda sağlayıcı olacak bir hafta bizi beklemekte. Yeter ki akıllıca düşünelim ve sakinliğimizi korumak konusunda kararlı olalım.

Sağlam bir form kazanan, adil ve eşitlikçi rollerin paylaşıldığı ilişkiler yapılandırılıyor!

Bir yandan bir ilişkiye başlama yönünde aktif bir döneme girerken, ilişki içerisinde beklentilerimizde farklılaşmakta. Olumlu anlamda baktığımızda sağlam bir form kazanan, adil ve eşitlikçi rollerin paylaşıldığı ilişkiler yapılandırılırken, olumsuz yönden ise, karşılıklı kurulan bağların gerektirdiği dengeyi kurmakta zorlanılan ilişkiler, rekabetçi ve çatışmacı bir platforma dönüşecek olabilir. Bir ilişkide her iki tarafında haklarının gözetildiği yani bir terazinin kefeleri gibi düşünebileceğimiz bir ilişkide paylaşımcılığın eşit ve dengeli olarak dağıtılmış olan ilişkilerin ancak mutlu ve sağlıklı şekilde sürdüğünü öğreniyor olacağız. Siz değerli okuyucularımıza mutlu bayramlar dilerim.