Sanatta yeni kapılar açmak ve daha geniş kitleler ile paylaşmak isteyen heykel sanatçılarını destekleyen Milliyet Sanat dergisi, bu yıl ikincisi düzenlenen “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasına gösterilen yoğun ilgi sebebiyle başvuru sürecini 30 Haziran tarihine kadar uzattı.

Yarışma sonunda dereceye giren ilk 10 eser, Eylül ayında Kemer Country Club’da açılacak sergide sanatseverlerle buluşacak. Eserler daha sonra Boğaz’ın eşsiz manzarasında yer alan tarihi Cemil Molla köşkü bahçesinde “Heykelde Yeni Keşifler” sergisi kapsamında sergilenecek.

Detaylı bilgi almak ve yarışmaya katılmak için http://www.milliyetsanat.com/yarismalar/heykeldeyenikesifler adresinde yer alan başvuru formunu doldurup, eser fotoğrafı ve videosunu yüklemek yeterli.



