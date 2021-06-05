Kültür & Sanat "II. Heykelde Yeni Keşifler" yarışması başvuru süreci yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı

"II. Heykelde Yeni Keşifler" yarışması başvuru süreci yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı

Kültür & Sanat

'II. Heykelde Yeni Keşifler' yarışması başvuru süreci yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı

Milliyet Sanat’ın, heykel sanatının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ve bu yıl Mesa Holding’in sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan “II. Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasının başvuru süreci gösterilen yoğun ilgi sebebiyle uzatıldı.

05 Haziran 2021, Cumartesi 16:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 Sanatta yeni kapılar açmak ve daha geniş kitleler ile paylaşmak isteyen heykel sanatçılarını destekleyen Milliyet Sanat dergisi, bu yıl ikincisi düzenlenen “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasına gösterilen yoğun ilgi sebebiyle başvuru sürecini 30 Haziran tarihine kadar uzattı.

 Yarışma sonunda dereceye giren ilk 10 eser, Eylül ayında Kemer Country Club’da açılacak sergide sanatseverlerle buluşacak. Eserler daha sonra Boğaz’ın eşsiz manzarasında yer alan tarihi Cemil Molla köşkü bahçesinde “Heykelde Yeni Keşifler” sergisi kapsamında sergilenecek.

 Detaylı bilgi almak ve yarışmaya katılmak için http://www.milliyetsanat.com/yarismalar/heykeldeyenikesifler adresinde yer alan başvuru formunu doldurup, eser fotoğrafı ve videosunu yüklemek yeterli. 


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Çağırıyor Konya: Gel
Burak Akkul
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Sakıp Sabancı Müzesi’nden yeni sergi: ‘Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri’
Gözde Hatunoğlu
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Şule Özdemir
Tam kapanmada evde neler yapabiliriz?
Şule Özdemir
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Biraz da umudumuzu tazeleyelim: Mutlu sonla biten 10 ayrılık filmi