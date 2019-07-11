İkbal Gürpınar Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programın takipçileri internette İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar kaç yaşında ve nereli? sorularını merak ediyor. İşte İkbal Gürpınar’ın hayatı…

İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?

İkbal Gürpınar, 4 Ekim 1969 tarihinde Kırıkkale’de dünyaya geldi. Alper İhsan ve Mehmet Efe isimli iki çocuk annesidir. Kırıkkale İmam Hatip Ortaokulu, Çankaya Lisesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Liseyi dışarıdan bitirdiği için birçok kadına okuma şevki aşılayıp, binlerce kişinin dışarıdan okumasına vesile oldu. Sunuculuğa 1992 yılında Polis Radyosu’nda başladı. 1994 TRT’de başlayan televizyon hayatı boyunca bir çok projeye imza attı. 2007’den 2015’e kadar KANAL 7’de İkballe Diyar Diyar ve Kabe Yollarında gibi hafızalara kazınan programları sundu.

Okan Üniversitesi & Lhr Danışmanlık ‘tan yaşam koçluğu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mediatörlük, Ortadoğu Amme İdaresi’nden de ithalat-ihracat elemanı sertifikalarına sahip oldu. Son iki yıldır Keçiören Belediyesi Ramazan Programlarını çeşitli televizyonlarda sunmakta. Kitapları, şiir, masal albümleri, sanatçı dostlarıyla yaptığı düetlerle milyonlarca kişiye ulaşmaya devam etmekte, bireysel koçluk ve mediatörlük yapıyor.