Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve eski sağlığına kavuşan İkbal Gürpınar bugün Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte sunduğu sabah programına konuk oldu. Uzun yıllardır sunucu olarak televizyon ekranlarında izlenilen İkbal Gürpınar ile ilgili detaylar merak ediliyor. İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar kaç yaşında ve nereli? sorularının cevabını merak edenler için İkbal Gürpınar hayatını derledik.

İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?

1969 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. Okul içinde açılan sınavı kazanarak spikerliğe başlamıştır. Bu arada kurslara katılarak makrome eğitimi almıştır. 1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyona ilk adımı atmıştır. Ardından Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katılıp bitirmiştir. Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapmıştır.

TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yapmıştır. 2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunmuştur. Samanyolu TV'den aldığı teklifi değerlendirip çalışmaya başlamıştır. "Yüzük Taşı", "Mutluluk Oyunu" ve ardından "Kimse Yok Mu?" isimli programları da sunmuştur. Daha sonra ise Kanal 7'de yayınlanan "Hayatın İçinden" isimli programı da sunmuştur. "Kimse Yok mu?" ile birlikte olarak TRT'de "Gün Başlıyor" programını sunmuştur.

İKBAL GÜRPINAR'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Yaşadıklarını, izlenimlerini ve deneyimlerini 3 kitapta yazmıştır. Şiir albümleri ve şarkıları bulunmaktadır. Çocuklar için masallar yazmıştır. Filiz Sabuncu'nun iki masalının da bulunduğu "İkbal'den Masallar" çocuklar tarafından çok beğenilmiştir. İkbal Gürpınar 3 defa evlenmiştir ve 2 çocuğu bulunmaktadır.

COVID-19 pandemisi sırasında koronavirüse yakalandı ve 31 Ekim 2020 tarihinde yoğun bakıma alındı. Gürpınar'ın; babası, annesi ve eniştesi de COVID-19 nedeniyle vefat etti.