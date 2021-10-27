Barzani, Erbil merkezli Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen "İstikrarlı bir Ortadoğu için istikrarlı bir Irak" başlıklı forumda konuşma yaptı.

Türkiye ile ilişkilerinin çok yönlü olduğunu belirten Barzani, "Türkiye ile ticaretimiz var, komşuyuz, ortak güvenlik kaygılarımız var. Bu ilişki her iki taraf için de faydalı oldu." dedi.

Barzani, PKK'nın bölgede kendini halk tarafından seçilen yasal kurumlara alternatif olarak ileri sürdüğünü vurguladı.

PKK'nın bazı bölgeleri işgal ettiğini ve yerel halkın evlerine ve arazilerine gitmelerini engellediğine dikkati çeken Barzani, bunun güvenlik tehdidi olduğunu ve aynı zamanda da kendileri için ekonomik problem oluşturduğunu kaydetti.

Barzani, Türkiye'nin Irak'taki PKK karşıtı operasyonlarına ilişkin ise "Örneğin eğer PKK olmasaydı, Türkiye için gelip bu örgütün peşine düşmeyi haklı çıkarmak çok zor olurdu." ifadelerini kullandı.

AA