IKBY'de Barzani seçimleri yine kazandı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılan milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlarına göre, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) açık bir farkla ilk sırada yer aldı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde milletvekili seçimlerinin ilk sonuçları açıklandı. Yüzde 94’ü sayılan oyların sonuçlarına göre Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45 sandalye ile ilk sırada gelirken, ikinci sırada Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 19, üçüncü sırada Değişim Hareketi (Goran) 13, dördüncü sırada Yeni Nesil Hareketi 9, beşinci sırada İslami Cemaat 7 ve altıncı sırada ise Islah Listesi 6 sandalye kazandı.