IKBY'de Barzani seçimleri yine kazandı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılan milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlarına göre, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) açık bir farkla ilk sırada yer aldı