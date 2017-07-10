"Evimizin her şeyi" IKEA için bir araya gelen dünyaca ünlü tasarımcılar Malcolm Stuart, Frédérique Vernillet, Steven Harrington, Team Hawaii, Tilde Bay ve IKEA’nın ilk Türk tasarımcısı Pınar Demirdağ, cesur desenlerden ve baskılardan oluşan yepyeni bir koleksiyon yarattılar ve koleksiyonun birbirinden sıra dışı desen ve baskıları, IKEA’nın sevilen minder, nevresim takımı, kutu ve yemek takımlarında hayat buldu.IKEA için tasarım yapan ilk Türk tasarımcı unvanını taşıyan Pınar Demirdağ, ortağı Viola Renate ile birlikte hayata geçirdiği bu özel koleksiyonda nevresim, yastık, bardak ve tabak gibi 40’tan fazla üründe kullanılan desenler tasarladı.IKEA ile iş birliğinin kendisini son derece heyecanlandırdığını belirten Pınar Demirdağ, ortağı Viola Renate ile birlikte STUNSIG Koleksiyonu için hazırladıkları desenleri dört ana tema altında hazırladılar. Çıkış noktası ‘yabancıyı kabul etmek, bilinmeyeni kucaklamak’ olan bu sıra dışı desenler, Pınar ve Viola’nın desen dünyasının en iyi örneklerinden.STUNSIG Koleksiyonu Yaratıcı Tasarım Ekip Lideri Henrik Most bu sıra dışı koleksiyonu şöyle tanımlıyor: "STUNSIG Koleksiyonu ile benzersiz, eğlenceli ve daha cesur olan yepyeni ve sıra dışı tasarımlar sunmak ve seçtiğimiz IKEA ürünlerine bu tasarımları uygulayarak onları farklılaştırmak istedik."