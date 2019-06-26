İki aile arasındaki silahlı kavgada 17 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre kavga, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Karaçizmeli ile Atlı aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanmıştı.

Silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından 17 kişi gözaltına alındı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA YAPILDI

Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "İlimiz Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde, 26 Haziran 2019 günü saat 11.00 sıralarında, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı kavganın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, şu ana kadar olayla ilgili olduğu değerlendirilen 17 şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA