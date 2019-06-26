İki arkadaş arasındaki kavga kanlı bitti

Altınşehir Mahallesi Miraykent-5 Siteleri ön kısmında iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada T.T. isimli kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Arkadaşını yaralayan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA