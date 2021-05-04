Türkiye İki arkadaş sosyal medyadan duyurdu! 'Bizimle temas kuran herkes test yaptırsın'

İki arkadaş sosyal medyadan duyurdu! 'Bizimle temas kuran herkes test yaptırsın'

Türkiye

İki arkadaş sosyal medyadan duyurdu! 'Bizimle temas kuran herkes test yaptırsın'

Kastamonu'da kendilerinde İngiltere varyantı görülen iki arkadaş sosyal medya üzerinden çevrelerindekileri uyardı. İki arkadaş kendilerinde İngiltere varyantı tespit edildiğini temas kuran kişilerin test yaptırmaları gerektiğini sosyal medya hesaplarından duyurdular. İki arkadaş ile temaslı 30 kişi evlerinde karantinaya alındı.

04 Mayıs 2021, Salı 09:26 Son Güncelleme:
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Kastamonu Cide Devlet Hastanesi'nde danışma görevlisi olan Yusuf Türkoğlu ile ilçede esnaflık yapan Erkan Çakmak isimli 2 arkadaş, 2 gün önce rahatsızlanınca hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Açıklanan testlerinin sonucunda İngiltere varyantlı koronavirüs taşıdığı anlaşılan 2 arkadaş, evlerinde karantinaya alınarak tedavilerine başlandı.

Sağlık durumlarının gün geçtikçe kötüye gittiğini ifade eden Yusuf Türkoğlu ile Erkan Çakmak, son durumlarını sosyal medya hesabından duyurarak temas kurdukları kişilerin önlem almalarını istedi.

Durumuyla alakalı açıklamada bulunan Erkan Çakmak, "Arkadaşım Yusuf'la birlikte kendimizi kötü hissedince test yaptırdık. Test sonuçlarımız maalesef İngiltere varyantlı pozitif çıktı. Yakın temas kurduğum herkesi arayarak bilgi verdim. Arkadaşım Yusuf ile birlikte sağlık durumumuz gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Kimse bu salgın 'bana uğramaz' demesin ve lütfen önlemini alsın" dedi.

Testleri pozitif çıkan 2 kişiyle temaslı olan 30 kişinin de önlem amaçlı evlerinde karantina altına alındığı öğrenildi.

Mehmet SALMAN -DHA

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