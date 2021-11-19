İki bakanlık sınavla personel alacak

Buna göre, İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınavla 124 sözleşmeli personel alacak. Bakanlık avukat, inşaat mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, elektronik haberleşme mühendisi, endüstri mühendisi, arşiv uzmanı, İngilizce mütercim tercüman, sosyal çalışmacı, psikolog ve çağrı karşılama personeli alacak. Adaylar sınav başvurularını e-Devlet’ten 29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında yapabilecek.

BUGÜN BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise merkez teşkilatında istihdam edilecek 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Resmi Gazete’de yer alan ilana göre, bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar sınava girebilecek. Sınava katılmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular, 19 Kasım’da başlayıp, 6 Aralık saat 18.00’e kadar alınacak.

Her iki bakanlığın da verdiği sözleşmeli personel alımı ilanına ‘isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr’ adresinden başvuru yapılabilecek.