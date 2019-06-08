İki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye linç girişimi Malatya'da, iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Serdar K. (38), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından kalabalığın elinden güçlükle kurtarılan Serdar K., gözaltına alındı