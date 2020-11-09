İki çocuğunu öldüren YouTuber 40 yıl hapis cezası aldı

Dayvault 2017 ve 2018 yıllarında biri kız diğeri erkek olmak üzere dünyaya getirdiği 2 çocuğu da doğumdan hemen sonra çöpe atarak öldürdü.

Bebeklerin bulunması üzerine yapılan ihbarlar sonucu Dayvault hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Dayvault, davanın ekim ayındaki duruşmasına katılmadı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan karar duruşmasında ise Dayvault da hazır bulundu. Mahkeme heyeti Dayvault’un kasıtlı olarak cinayet işlediğine hükmederek 40 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararın açıklanmasıyla gözyaşlarına boğulan Dayvault, pişman olduğunu söyleyerek kararın tekrar değerlendirilmesini istedi. Dayvault, “Böyle bir şey yapmak istememiştim. Kimseye zarar veren bir insan değilim. Çok büyük bir hata yaptım. Bir daha kimseye, özellikle de bir çocuğa böyle bir şey yapmam” ifadelerini kullandı.

Dayvault’un avukatı müvekkilinin o dönem ruh sağlığı sorunları yaşadığını savunsa da, mahkeme kadının cezasında indirime gitmedi.