İki çocuk annesinin 10 liralık ölümü

İzmir'de uyuşturucu kurbanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Ölümcül zehirleri ucuz yoldan elde etmenin kolay olduğu şehirde gençler zehir tacirlerinin tuzağına düşüyor. Son olarak İzmir Buca'da 2 çocuk annesi 28 yaşındaki Aslı Şahin, tanesi 10 liraya satılan uyuşturucu hapların kurbanı oldu. Geçtiğimiz Nisan'da Bornova'da 24 yaşındaki İlkehan K. ve Temmuz'da 19 yaşındaki Oğuzhan Değirmenci de uyuşturucudan hayatlarını kaybetmişti.

CESEDİNİ YAKINLARI BULDU

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; İzmir'de geçtiğimiz aylarda Buca'da günlük kiralanan bir evde 10 liradan 21 adet sentetik hap alan 4 gençten Oğuzhan Değirmenci hayatını kaybetmişti. Henüz bu olay hafızalarımızdayken, bu kez yine Buca'da 10 liralık uyuşturucu haplardan kullanan iki çocuk annesi Aslı Şahin'in yaşamını yitirmesi gündeme bomba gibi düştü. Göksu Mahalle'sindeki olayda genç kadın, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evde baygın halde bulundu. Yapılan incelemede sürekli uyuşturucu aldığı tespit edilen kadının öldüğü belirlendi. Aslı Şahin'in iki çocuğu ailesi tarafından alıkonulurken, sinir krizi geçiren yakınları, "Bu hapların 10 liraya her köşe başında rahatlıkla bulunabilmesi tam bir cinayet! Ölüm tacirleri kolaylıkla gençleri tuzağa düşürebiliyor, bu duruma artık bir son verilmeli" diyerek isyan etti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan otopsi ve incelemenin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan iki çocuk annesi Asli Şahin, Ödemiş Çırpı'da önceki gün düzenlenen törenin ardından son yolculuğa uğurlandı. Sosyal medyadan genç kadının ölümüyle ilgili yüzlerce yorum yapılırken, "İki çocuk annesiz büyümek zorunda kalacak. Uyuşturucu satıcısı kaybettiği müşterisinin yerine bir başkasını bulacak. Bulun bu ölüm makinelerini" sözleri dikkat çekti.

BİR KURBAN DAHA

İzmir Buca'da önceki gün Kazım Özalp (33) da uyuşturucu kurbanı oldu. Mobilyacıda çalışan ve 6 yıl önce boşandıktan sonra annesiyle yaşayan bir çocuk babası Özalp'ın cesediyle birlikte, esrar içiminde kullanılan ve 'bonk' diye tabir edilen bir düzenek de bulundu. Temmuz'da Buca'da 10 liralık haplar yüzünden ölen Oğuzhan Değirmenci ve Nisan'da Bornova'da yine uyuşturucuya kurban giden İlkehan K. (24) ile birlikte, 2019'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ULAŞMAK ÇOK KOLAY

20 ay cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle çıkan uyuşturucudan sabıkalı U.D, İzmir'de günün her saati en az 20 noktadan rahatça hap satın alınabildiğini ve bu hapların 10 ila15 liraya satıldığını belirtti. Ölüm haplarının genellikle İstanbul ve Diyarbakır'dan getirilerek torbacılara dağıtıldığını iddia eden U.D, "İzmir'de Karşıyaka Örnekköy, Bayraklı Yamanlar, Kadifekale, Çimentepe, Tenekeli Mahalle, Murteke, Limontepe Kahramanlar, Hamam Sokağı, Hilal mahallesi, Uzundere ve Eskiizmir semtlerinde günün her saati 10 liraya 15 liraya sentetik uyuşturucu hap bulmak çok kolay" dedi.