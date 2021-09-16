İki çocuk katliam planı yaptı! Evden çıkanlar şaşkına çevirdi

Son dakika haberlere göre, henüz 13 ve 14 yaşında olan bu iki öğrencinin yüzlerine baktığımızda iki masum çocuk görüyoruz ancak onlar gizlice katliam yapmayı planlarken yakalandı. Evlerine düzenlenen baskında mühimmat, silah ve çok sayıda bıçak bulundu. Ayrıca Columbine saldırısını baştan sona inceledikleri, boru bombası yapmayı öğrenmeye çalıştıkları ve karaborsadan nasıl silah satın alınacağını araştırdıkları ortaya çıktı. Psikolog Mine Gülses, bu gibi saldırılar planlayan çocukların içine kapanık, anti sosyal eğilimleri olan ve genelde aile, okul ya da sosyal çevrede zorbalığa maruz kaldıklarını söylüyor ve uyarıyor! İşte bu gibi durumlarda tüm ebeveynlerin ve eğitmenlerin gözden kaçırmaması gereken bazı işaretler...

KATLİAM SON ANDA ÖNLENDİ

ABD’nin Florida eyaletindeki ortaokulda olası bir katliam son anda önlendi. Okul yönetimi sekizinci sınıf öğrencileri Phillip Byrd (14) ve Connor Pruett’in (13), elinde okul haritasıyla dolaştığını belirledi. Güvenlik kameralarında haritada bazı noktaların işaretlendiği görüldü. Polise haber verildi. Polis iki çocuğun evine yaptığı baskında silah, mühimmat ve kesici aletler ele geçirdi. ‘Columbine Katliamı’, bomba yapımı ve el altından silah almakla ilgili araştırma yaptıkları ortaya çıktı. 21 gün ıslah evinde kaldıktan sonra hakim karşısına çıkarılacaklar. İki çocuğun ülke tarihinin en kanlı okul katliamlarından 1999’daki Columbine Lisesi saldırısına özendiği düşünülüyor. Saldırıda 12 öğrenci ve bir öğretmen öldürülmüştü.

Milliyet'ten Nazlı Erdol Akar'ın haberine göre; Çocuklar neyse ki korkunç suçu gerçekleştirmeyi başaramadan yakalandı. Söz konusu plan, öğrencilerin bir öğretmene sınıf arkadaşlarından birinin çantasında silah olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı. Daha sonra yetkililer uyarıldı ve soruşturma açıldı. Silah bulunamadı, ancak güvenlik kameralarının yerleştirildiği yerleri gösteren işaretler bulundu.

"O SADECE KÜÇÜK BİR ÇOCUK"

Daha sonra Lee İlçe Polisi uyarıldı ve dedektifler Bryd ve Pruett'in Columbine saldırısını baştan sona incelediklerini, boru bombası yapmayı öğrenmeye çalıştıklarını ve karaborsadan nasıl silah satın alınacağını araştırdıklarını keşfettiler. Polis ayrıca çocukların evlerini aradı ve mühimmat, silah ve çok sayıda bıçak buldu. Byrd'ın annesi Carrie Tuller, Pazar günü mahkemeye çıkan oğlunu savunurken gözyaşlarına boğuldu ve "O sadece küçük bir çocuk. Bunun gerçekten ciddi olduğunu düşünmedi. Ciddi olduklarını düşünmedi" diyerek gözyaşı döktü.

ZORBALIĞA MARUZ KALMIŞ ÇOCUKLAR BUNLARI YAPIYOR

Okul saldırılarını değerlendiren Psikolog ve Psikolojik Danışman Mine Gülses'e göre, bu saldırılara genellikle ABD'de rastlansa da aslında her yerde görülebilir. Okul bombalayan, basan, silahlı saldırı planlayan öğrencilerin psikolojik açıdan içine kapanık, anti-sosyal eğilimleri başlamış ve genelde aile, okul ya da sosyal çevrede zorbalığa maruz kalmış oldukları görülüyor.

'FARK EDİLMEME EN BÜYÜK VAROLUŞSAL SIKINTILARI OLUŞTURUR'

Maruz kalınan zorbalıkların derecesi, sosyal desteğin azlığı, toplum ve okul ortamında yok sayılmaları gibi ortak özellikleri bulunabiliyor. Gülses, bunların varsayımdan öte birçok araştırmada ortaya çıkan sonuçlar olduğunun altını çiziyor. "Aile ve okul ortamında ciddi duygusal yoksunluk, yeterli , gerekli toplumsal ve ailesel bağlanmanın olmaması, fark edilmeme en büyük varoluşsal sıkıntıları oluşturur" diyen Gülses, sözlerine, "Sağlıklı duygusal, davranışsal bağlanmanın gerçekleşmediği durumlarda agresyonun güçlü ve yıkıcı dürtüleri beslediği açıktır ve biyolojik olarak da ergenlik hormonların çok yoğun olduğu, agresyonu tetikleyebildiği bir dönemdir" diyerek devam ediyor.

'BİR RESİM YA DA ŞİİRLE BİLE SİNYAL VEREBİLİR'

Bu gibi saldırıların hazırlık sürecinin hemen hemen her zaman günler ve haftalar aldığını ifade eden Gülses, sürecin bu süreçte birçok öğrenci ve öğretmenin kulağına bir şekilde çalınacağını aktardı. Gülses, "Ergen ya okulda bir resim yapar ya şiir yazar ya da sesli olarak durumdan bahseder, yani agresyon ve planı ortaya çıkarır. Burada en önemli olan bu çocukları duymak ve görmektir" dedi. Okul psikolojik danışmanlarına bu konularda çok iş düştüğünü aktaran Gülses, "İyi gözlem, takip, aile ile iletişim esastır" diyerek gözlemin ne denli mühim olduğunun altını çizdi.

Ailelere de çok iş düştüğünü söyleyen Psikolog ve Psikolojik Danışman Mine Gülses, "Aileler çocuklarıyla konuşabilmeli ve eleştirel değil, empatik olmalı. Her çocuğun fark edilmesi ve eğer gerektiği düşünülüyorsa bir uzmana yönlendirilmeli" dedi ve ekledi:

"Ve tabii toplum ve aileler davranışlarıyla çocuklara olumlu örnekler oluşturmalı."

14 yaşındaki Phillip Byrd ve 13 yaşındaki Connor Pruett, elbette bu gibi saldırıları planlayan ilk çocuklar değil. Daha önce 1999'daki Combine Lisesi katliamı gibi pek çok saldırı gerçekleşti. Kanlı saldırılar pek çok kişinin ölümüne neden olurken, dünyayı da dehşete düşürdü ve herkesi harap etti. İşte kara bir leke olarak tarihe geçen korkunç okul saldırılarından bazıları...

Columbine Lisesi - 20 Nisan 1999 - 13 kurban

Columbine Lisesi katliamı, 12'nci sınıfa giden iki öğrencinin 20 Nisan 1999'da Colorado'daki Columbine Lisesi'nde yaptığı korkunç saldırı olarak kayıtlara geçti ve tüm dünyayı şoke etti. Eric Harris ve Dylan Klebold, 12 öğrenci ve bir öğretmeni öldürdü.

Okul kütüphanesinde 10 öğrenci öldürüldü, ardından saldırganlar intihar etti. 21 kişi daha açılan ateş sonucu yaralandı ve polisle karşılıklı ateş açıldı. Kaçmaya çalışan 3 kişi daha yaralandı. O zamanlar, bu ABD tarihindeki en kanlı lise silahlı saldırısıydı. Bu korkunç saldırı dünya çapındaki birçok ölümcül silahlı saldırı da dahil olmak üzere birçok taklitçiye ilham kaynağı oldu. Silahlı saldırıya ek olarak, saldırıda birkaç ev yapımı bomba da yer aldı. Her ne kadar infilak etmeseler de bunlardan ikisi, bölgedeki insanları öldürecek veya ciddi şekilde yaralayacak kadar güçlüydü ve kafeteryaya yerleştirilmişti. Polis okula girmekte yavaş davrandı ve saldırı sırasında müdahale etmedikleri için ağır bir şekilde eleştirildi.

Virginia Tech – 16 Nisan 2007 – 32 kurban

ABD tarihindeki en kanlı okul saldırısı, Blacksburg'daki Virginia Politeknik ve Devlet Üniversitesi'nin genel olarak Virginia Tech olarak bilinen kampüsünde gerçekleşti. 32 kurbanın hayatını kaybettiği saldırı, bunu ABD'deki en ölümcül silahlı saldırı yaptı ve ancak daha sonra 2016'da Pulse gece kulübünde ve daha sonra 2017'de Las Vegas'ta bir country müzik festivalinde yapılan silahlı saldırıda bu korkunç unvan yeni yerini alacaktı.

Saldırı, Columbine saldırısından neredeyse tam sekiz yıl sonra, 23 yaşındaki bir öğrencinin kampüste iki farklı yerde ateş açmasıyla gerçekleşti: Önce bir yurt odasında ve sonra kampüsün karşısındaki bir akademik binada. Silahı kendine çevirmeden önce toplamda 32 kurbanı öldürdü ve 23 kişiyi de yaraladı.

Sandy Hook İlkokulu – 14 Aralık 2012 – 26 kurban

Aradan sadece beş yıl geçtikten sonra, genç bir adam, ilk olarak annesini öldürdükten sonra yakındaki bir ilkokula gidip ateş açtı ve herkesi harap etti. 20 çocuğu ve altı okul yöneticisini öldürdükten sonra intihar etti.

Connecticut'ın sakin Newtown kasabasındaki Sandy Hook İlköğretim Okulu'ndaki saldırı, ulusal bir keder patlamasına neden oldu. O zamanki Başkan Barack Obama, bir noktada gözyaşlarını silmek için durarak saldırı hakkında bir açıklama yaptığında duygular daha da yükseldi. Beyaz Saray'ın brifing odasında yapılan açıklamada, "Bugün ölenlerin çoğu çocuklardı; 5 ila 10 yaşları arasındaki güzel küçük çocuklar. Önlerinde bütün hayatları vardı: Doğum günleri, mezuniyetler, düğünler, kendi çocukları. Ölenler arasında öğretmenler de vardı, hayatlarını çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine yardım etmeye adayan kadın ve erkekler. O yüzden bugün kalbimiz kırık." Silahlı saldırıya yönelik öfke, silah yasalarında federal değişiklikler yapılmasına neden oldu, ancak tasarı geçmedi. Bunun yerine, Sandy Hook'un vurulmasından bu yana geçen yıllarda, bazı eyaletler yerel yasalarını değiştirdi.

Marjory Stoneman Douglas Lisesi – 14 Şubat 2018 – 17 kurban

Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ndeki silahlı saldırının ardından gelen tepki diğerlerinden farklı oldu. Vurulduktan hemen sonra hayatta kalan gençler harekete geçerek silah kontrolü için ulusal bir hamle başlattılar. Florida'da 14 lise öğrencisi ve 3 okul yöneticisinin öldürüldüğü silahlı saldırıdan üç hafta sonra yeni silah yasaları çıkarıldı.

Santa Fe Lisesi – 18 Mayıs 2018 – 10 kurban

Parkland saldırısından sadece üç ay sonra, bu kez Teksas'ta başka bir lise, toplu bir katliama sahne oldu. Toplamda, sekiz öğrenci ve iki öğretmen 17 yaşındaki bir silahlı saldırgan tarafından öldürüldü.

Umpqua Community College – 1 Ekim 2015 – 9 kurban

Oregon, Roseburg'da verilen yazma derslerinden birinde bir öğrenci, birer birer kurbanları vurmaya başladı. Ardından 26 yaşındaki saldırgan olay yerinde kendini vurdu. Saldırının gerçekleştiği gün, dönemin Devlet Başkanı Obama, "Düşüncelerimiz ve dualarımız yeterli değil" dedi. "Bu yeterli değil. Hissetmemiz gereken kalp ağrısını, kederi ve öfkeyi yakalamıyor ve bu katliamın Amerika'da başka bir yerde yaşanmasını engellemek için hiçbir şeye yaramıyor."

Red Lake Lisesi – 21 Mart 2005 – okulda 7 kurban

Minnesota'daki ölümcül silahlı saldırı, aslında bölgedeki liseye sıçramadan önce başlamıştı. 16 yaşındaki saldırgan önce büyükbabasını ve büyükbabasının sevgilisini öldürdükten sonra öğrencisi olduğu Red Lake Lisesi'ne gitti ve ateş açtı. Saldırgan okulda öğrenciler, bir öğretmen ve bir güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere yedi kişiyi öldürdü ve 5 kişiyi de yaraladı. Tetikçi, müdahale eden memurlar tarafından yaralandı, ancak daha sonra geri çekildiği ve ölümcül şekilde kendini vurduğu bildirildi.

Oikos Üniversitesi – 2 Nisan 2012 – 7 kurban

2013 yılında 43 yaşındaki eski bir öğrenci, Oikos Üniversitesi kampüsüne döndü ve ateş açarak ölümcül bir saldırı gerçekleştirdi. Tetikçi gözaltına alınmadan önce 7 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. İddiaya göre şüpheli, kızdığı bir kadın yöneticiyi aramaya gitti, ancak orada olmadığını anlayınca öğrencilerden sıraya girmelerini istedi. Öğrenciler isteğine uymayınca ateş etmeye başladı. California, Oakland'da meydana gelen bu saldırı, bir Amerikan üniversitesindeki dördüncü en ölümcül saldırı oldu.

Batı Nikel Madenleri Okulu – 2 Ekim 2006 – 5 kurban

32 yaşındaki yerel bir süt dağıtımcısı, kendi çocuklarını okul otobüsüne bıraktıktan sonra kamyoneti okul binasına sürdü. Okula girerken saldırganın elinde bir tabanca vardı. Bir polis memuru daha sonra, şüphelinin genç erkekleri ve yetişkinleri kasıtlı olarak okul binasından dışarı çıkardıktan sonra genç kızları öldürmek amacıyla okula gittiğini söyledi. Bir polis yetkilisi, kızların kara tahtaya dizildiğini ve "tel alıp bacaklarını birbirine bağladığını" söyledi. Şüphelinin karısı, zanlının çocukları için bıraktığı notlar buldu ve bir şeylerin yanlış olduğunu düşünerek cep telefonunu aradı.

Polis yetkilisi o sırada ABC News'a yaptığı açıklamada, "20 yıl önce hayatındaki bir şeyin intikamı hakkında bazı açıklamalar yaptı." Saldırgan, 911'i aradı ve ateş etmeye başlamadan önce onlara haber verdi, sonunda 5 kızı öldürdü ve 3 kişiyi de yaraladı. Sonda da kendini vurarak öldürdü.

Kazan Gymnasia No. 175 - 11 Mayıs 2021 - 9 kurban

11 Mayıs 2021'de Rusya'nın batısındaki Tataristan'ın Kazan kentindeki bir okula silahlı saldırı meydana geldi ve bir bomba patlatıldı. 8'inci sınıf öğrencisi 7 öğrenci ve iki öğretmen saldırıda hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. 19 yaşındaki tetikçi Ilnaz Galyaviev'in eski bir öğrenci olduğu belirlendi. 12 Mayıs'ta iki veya daha fazla kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle suçunu kabul etti ve tutuklandı.