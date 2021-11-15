Dünya İki doz aşı olanlara ödeme yapılacak! Ukrayna resmen duyurdu

İki doz aşı olanlara ödeme yapılacak! Ukrayna resmen duyurdu

Dünya

İki doz aşı olanlara ödeme yapılacak! Ukrayna resmen duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde iki doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların 1000 grivna (yaklaşık 380 lira) alacağını açıkladı.

15 Kasım 2021, Pazartesi 22:14 Son Güncelleme:
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Zelenskiy, Telegram hesabından yayınladığı video mesajda, programın 19 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyurdu. İki doz aşı olanların 1000 grivna alacağını belirten Zelenskiy, ödemenin Ukrayna'nın e-devlet uygulaması "Diya" üzerinden olacağını ifade etti.

Zelenskiy, paranın ancak spor salonu, sinema, tiyatro, müze ya da seyahat için kullanılabileceğini, böylece karantinadan en çok etkilenen sektörlere de destek olunacağını kaydetti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 8 milyon 722 bin 235 kişiye iki doz aşı yapıldı.

AA

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