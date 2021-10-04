Türkiye İki doz aşılamada sevindiren haber! Mavi il sayısı 20 oldu

İki doz aşılamada sevindiren haber! Mavi il sayısı 20 oldu

Türkiye

İki doz aşılamada sevindiren haber! Mavi il sayısı 20 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

04 Ekim 2021, Pazartesi 00:11 Son Güncelleme:
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Aağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Manisa'da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 20'ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.

AA

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