İki farklı aşı etkiyi artırır mı? Araştırma sonuç verdi

Başkent Berlin’deki Charite hastanesince 340 sağlık çalışanının katılımıyla yürütülen araştırma, iki doz uygulamada farklı üreticilerin aşılarını kullanmanın etkili ve güvenli olmanın ötesinde, aynı zamanda faydalı olabileceğini ortaya koydu.

DAHA İYİ BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ

27 Aralık 2020-30 Mart 2021 tarihleri arasında yürütülen ve sonuçları online tıp yayını medRxiv’te yayımlanan araştırmada bir grup gönüllüye, üç hafta arayla iki doz BioNTech aşısı verildi. Diğer gruba ise ilk dozda AstraZeneca, 10 hafta sonraki ikinci dozda ise BioNTech uygulandı. İki yöntemde de benzer bağışıklık seviyesine ulaşıldı.

Ancak ilk dozda AstraZeneca’nın uygulandığı metotta, bağışıklık sisteminin bekçiliğini yapan “T” hücrelerinde daha iyi tepki görüldüğü, bunun iki doz arasındaki sürenin 10-12 haftaya çıkarılabilmesine imkân tanıdığı belirlendi.

UZMANLAR TEMKİNLİ

Uzmanlar temkinli olunması gerektiğini de not ediyor. Yalnızca 60 yaş altında ve kısıtlı katılımcıyla yürütülen çalışmanın, olası etkilerin daha iyi anlaşılabilmesi için genişletilmesi gerektiği belirtiliyor.

G-7’YE AŞI ÇAĞRISI: YOKSUL ÜLKELERE YARDIM EDİN

Aralarında eski cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanlarının da olduğu siyaset ve iş dünyasının önde gelen 230 ismi, G7 ülkelerinin liderlerini, yoksul ülkelerin aşı tedariğine yardım etmeye çağırdı. İngiltere’de başlayacak G7 zirvesi öncesi yayınlanan mektupta, “Herkes her yerde güvende olana kadar hiç kimse COVID-19 konusunda güvende değil” denilerek virüsün mutasyona uğramasını ve dünya çapında bir tehdit olarak geri dönmemesi için yoksul ülkelere aşı için kaynak sağlanması istendi. İmzacılar arasında eski İngiltere başbakanları Gordon Brown ve Tony Blair, eski BM Genel Sekreteri Ban-Ki Moon ve 15 eski Afrikalı lider de var.

Türkiye’den ise eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş ve eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış imzacılar arasında.

Hürriyet



