İki genç kız el ele tutuşup otoyol köprüsünden atladı!
Adana’da lise öğrencileri Ü.S. (16) ile H.İ. (15) el ele tutuşarak otoyol köprüsünden aşağı atladı. Yaralanan genç kızlar, Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı
Adana Yüreğir'de 10’uncu sınıf öğrencisi kızlar Ü.S. ile H.İ., ele ele tutuşup bulvar üzerenden geçen otoyol köprüsünden aşağı atladı. Yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi, yoldan geçen vatandaşlar yaptı.
Daha sonra yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaklaşık 500 metre uzaktaki Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
AYAKLARINDA KIRIKLAR VAR
Tedavi altına alınan yaralılar Ü.S. ve H.İ.’nin ayaklarında kırıklar olduğu saptandı.
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)