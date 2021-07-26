İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi, TV’de ilk kez Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Doğal ve tarihi güzellikleri korumak adına mücadele veren iki farklı gencin bu sırada birbirlerine aşık olma hikayesini de anlatan Oluversin Gari filminin yeni bölümü İki Gönül Bir oluversin Gari filminde aşıklar muradına ererken, yine büyük acılar da onları bekliyor. Peki, İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Oluversin Gari filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar…

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Gürvardar’ın kaleme aldığı İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleşiyor.

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İki Gönül Bir Oluversin Gari filminde, Derya Çilek Tepesi’nden aşağıya sevinçle koşar ve evin bahçesinde Deniz ile karşılaşır. Nefes nefese kalan Derya, Güney’in kendisine evlilik teklif ettiğini söyler ve Deniz sevinçten ayağa kalkarak Derya’ya sarılır. Deniz’in ayağa kalktığını gören Derya’nın sevinci ikiye katlanır.

Babası Salih’in kaldığı otele gelen Güney, otele gelip ailesine Derya ile evlenmeye karar verdiğini anlatır. Ancak, zaten sinirli olan Salih bu haberin üzerine daha fazla sinirlenir. Baba ve oğlu arasında büyük bir tartışma yaşanır ve Güney otelden ayrılır.

Derya ev hapsindeyken, Güney Derya’yı görmeye gelir ancak Deniz Güney’i hemen evden uzaklaştırır. Sadri, Güney’i evden çıkarken görür ve daha da sinirlenir, tabancasını belinden çıkartarak Güney’i korkutmak için ateş eder.

Derya’yı kaçırmaktan başka çare olmadığını anlayan Güney, fikrini Derya’ya anlatır ve ikisi gizlice evlenmeye karar veriler. Bu sırada Seda, Güney’in babasının Derya’nın babasını öldürdüğünü ve tüm olanları öğrenir. Bu bilginin onları ayırmaya yeteceğini düşünen Seda, Güney’in peşine düşer.

Gizlice nikahlarını kıyan Derya ve Güney, o gece şehirde bir otelde kalırlar. Ertesi gün köye döndüklerinde Sadri Derya’ya videoyu izletir, aynı anda da Seda, Güney’e aynı videoyu atmıştır…

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?