Kültür & Sanat İki Grammy ödüllü sanatçı John Prine corona virüsten öldü

İki Grammy ödüllü sanatçı John Prine corona virüsten öldü

Kültür & Sanat

İki Grammy ödüllü sanatçı John Prine corona virüsten öldü

İki kez Grammy ödülü kazanan Amerikalı folk müzik sanatçısı John Prine, corona virüs nedeniyle yaşama veda etti. Prine 73 yaşındaydı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 10:24 Son Güncelleme:
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ABD’nin Nashville kentindeki Vanderbilt Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Prine’ın ölüm haberini eşi Fiona Prine doğruladı. Ünlü şarkıcı, bugüne kadar Hello in There, Paradise, Sam Stone ve Angel from Montgomery gibi bilinen şarkılara imza atmıştı.

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