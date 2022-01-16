İki grubun kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var

Olay, saat 17.30 sıralarında Cuma Mahallesi 203 sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.





Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu olay daha büyümeden önlendi. Yaralanan 8 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir pompalı tüfeğin ele geçirildiği olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)



