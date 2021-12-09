Türkiye İki grup arasındaki kavgada yoldan geçen kadın yaralandı

İki grup arasındaki kavgada yoldan geçen kadın yaralandı

Türkiye

İki grup arasındaki kavgada yoldan geçen kadın yaralandı

İzmit'te sokakta iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfeğin ateşlenmesi sonucu yoldan geçen bir kadın bacağından yaralandı.

09 Aralık 2021, Perşembe 23:10 Son Güncelleme:
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Olay saat 19.30 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Başaran Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında sokak ortasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada bir kişi pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. 

Yoldan geçen ismi öğrenilemeyen bir kadın silahtan çıkan saçmalar nedeniyle yaralanırken, bir iş yerinin camı da kırıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, bacağından yaralanan kadını tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü. 

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili Resul D. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. 

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli)(DHA)

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