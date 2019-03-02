İki grup ortalığı birbirine kattı

Şanlıurfa'da, iki grup kent meydanında bilinmeyen nedenle kavga etti. Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi, 5 kişi gözaltına alındı

02 Mart 2019, Cumartesi 19:35
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İki grup ortalığı birbirine kattı

Olay, öğleden sonra Şanlıurfa'nın en işlek noktalarından olan Rabia Meydanı'nda meydana geldi.

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, aralarında özel harekâtçıların da olduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Kavgayı güçlükle sonlandıran polis, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

DHA

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