İki grup ortalığı birbirine kattı
Şanlıurfa'da, iki grup kent meydanında bilinmeyen nedenle kavga etti. Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi, 5 kişi gözaltına alındı
Olay, öğleden sonra Şanlıurfa'nın en işlek noktalarından olan Rabia Meydanı'nda meydana geldi.
TEKME TOKAT SALDIRDILAR
İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, aralarında özel harekâtçıların da olduğu çok sayıda polis sevk edildi.
Kavgayı güçlükle sonlandıran polis, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı, soruşturma başlattı.
DHA