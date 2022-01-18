Türkiye İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Türkiye

İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de arkadaşları tarafından 2 gündür haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu.

18 Ocak 2022, Salı 00:05 Son Güncelleme:
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Olay, Kırıkkale'de Osmangazi Mahallesi 1885. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde tek başına yaşayan F.C.'den (38) 2 gündür haber alamayan arkadaşları eve geldi.


Kapıyı açan olmayınca, evin penceresinden bakan arkadaşları, F.C.'nin hareketsiz olarak yattığını görmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde F.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ile birlikte Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından F.C.'nin cesedi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KIRIKKALE (İHA)

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