'İki güzel Sivaslının dayanışması'

İrem Sak, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk olmuştu. Online bağlantı ile gerçekleşen sohbette 34 yaşındaki İrem Sak yüzüne dolgu yaptırdığını ama 6 ayda bir yenilenmesi gereken dolgularının karantina döneminde eridiğini ve çok üzüldüğünü söylemişti.

3 kez burun ameliyatı

Estetiğe karşı olmadığını belirten oyuncu “Kaşlarımı alıyorum, burun ameliyatı geçirdim, hem de tam 3 kere. İlkinde doktorum sakın birkaç ay elleme demişken 15’inci günde abimle çarpıştık. Kafalar birbirine girince toparlamak için 2 kere daha ameliyat oldum. Burnumdaki sıkıntı sesimi etkiliyordu. Dişime de çok tel taktırdım” dedi.

“Mesela sen”

Şarkıcı Hadise'nin fotoğrafına, İrem Sak “Ne güzel kızlar var” tweetine attı. İrem Sak'ın bu iltifatına Hadise “Mesela sen” diyerek cevap verdi. Takipçiler bu duruma “İki güzel Sivaslının dayanışması” yorumunu yaptı...