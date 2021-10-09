Türkiye İki ilde alarm! Risk haritası aylar sonra kırmızıya dönüyor

İki ilde alarm! Risk haritası aylar sonra kırmızıya dönüyor

Türkiye

İki ilde alarm! Risk haritası aylar sonra kırmızıya dönüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Trakya illerinde artış yaşanırken, Kırklareli ve Edirne de artış olan 10 il arasına girdi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında 2 kentin risk haritası, aylar sonra kırmızıya dönmeye başladı.

09 Ekim 2021, Cumartesi 18:15 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül-1 Ekim’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. 18-24 Eylül için açıklanan tabloda 98,60 olan vaka sayısı Kırklareli’de 200,70’e, Edirne’nin 97,61 olan vaka sayısı 171,18’e, Tekirdağ’ın ise 140,14 olan vaka sayısı 141,06’ya yükseldi. Kırklareli, artan vaka sayısıyla 4’üncü, Edirne ise 7’nci sırada yer aldı.

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta Kırklareli, yüzde 79,9 ile Türkiye’de ilk sırada, Edirne ise yüzde 78,5 ile 7’nci sırada yer alıyor. Aşılamada ilk sıralarda yer alan Kırklareli ve Edirne’de vaka sayılarının artmasıyla HES uygulamasında da 2 kentin risk haritaları aylar sonra kırmızıya dönmeye başladı.

Eskişehir ve Bilecik’te vakalar düştü, Kütahya’da arttı

Eskişehir ve Bilecik’te vaka sayılarında düşüş yaşanırken, Kütahya’da ise arttı.

900 bin nüfuslu Eskişehir’de vaka sayısı, 100 bin kişide 287,23´ten 55,69 oranında azalarak 231,54´e düştü. 580 bin nüfusa sahip Kütahya’da ise vaka sayısı, 100 bin kişide 419,46´dan 15,78 artışla 435,24´e çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik’te de 100 bin kişide vaka sayısı 334,68 seviyesinden 47,09 oranında düşerek 287,59 oldu. Öte yandan ’Mavi’ kentler arasında yer alan Eskişehir´de aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 79.4, Bilecik´te 76.4 olurken, ’Sarı’ kentler arasında yer alan Kütahya´da ise 71.9 olarak açıklandı.

HARİTALAR ’KIRMIZI’

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya’da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 3 şehrin, haritada ’yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renkle yer aldığı görüldü.

DHA

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