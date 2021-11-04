İki ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişiye gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde ruhsatsız faaliyet yürüten bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişiye fuhuş suçundan 14 bin 80 lira idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi 1 kişi ise 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





TRABZON'DA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce adli makamlardan alınan arama kararının ardından Ortahisar ilçesindeki bir otele yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhuş amaçlı bulundukları tespit edilen ve Türk vatandaşlığına geçmiş 3 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Otel sahibi ve resepsiyon görevlileri de olmak üzere şüpheliler hakkında fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarından dolayı soruşturma başlatıldı.

Orhan AŞAN/DHA