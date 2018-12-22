İki kadın arasında silahlı kavga

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 kadın arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

22 Aralık 2018, Cumartesi 22:50
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İki kadın arasında silahlı kavga

N.E. aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K'nin (22) Bengisu Mahallesi'ndeki evine geldi.

İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada N.E'nin tabancayla ateş ederek C.K'yi yaraladığı, ardından kaçtığı iddia edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan C.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, N.E'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

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