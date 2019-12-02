İki kadın imkansız eğitimi geçip orduya katıldı

Chelsey Munday ve Taylor Lewis, İngiliz odusuna katılmak için verilen altı aylık mecburi ve zorlu eğitimi tamamlamayı başardı. Catterick'te bulunan İngiliz ordusuna ait Piyade Eğitim Merkezi'ndeki eğitimini tamamlamayı başaran iki kadın, böylece meslekleri askerlik olan ilk İngiliz kadınlar oldu. Uzmanlar, kadınların bu eğitimi tamamlamak için çok zayıf olduğunu ileri süren açıklamalarda bulunmuştu. Piyade Eğitim Merkezi'ndeki zorlu eğitimde, herkesin 25 kiloluk ağırlıkları taşıması, zorlu arazi koşullarında ilerleyebilmesi ve yakın muharebe eğitim alanındaki sınavları başarıyla tamamlaması gerekiyor. Bristol'de yaşayan Chelsey Munday, eğitimi tamamladıktan sonraki mezuniyet töreninin hayatının en gurur verici anı olduğunu söyledi.

Taylor Lewis

Milliyet'in haberine göre, 26 yaşındaki genç kadın, eskiden futbol koçu olarak görev yapıyordu. Chelsey Munday, Galler Prensesi'nin Kraliyet Alayı'nda katılacak. 24 Aralık 1992 doğumlu olan Chelsey Munday, Reinhardt Ünversitesi'nde Spor Yöneticiliği eğitimi almıştı. Emekli General Richard Dannatt, büyük bir başarıya imza atan iki kadına da imza attıkları büyük başarının ardından bol şans ve başarılarının devamını diledi.

Ordu endişe duyuyor

Birleşik Krallık'ta yüz yıllar boyunca kadınların cephede savaşması yasaktı. Bu yasak 2016 yılında eski İngiltere Başbakanı David Cameron tarafından kaldırılmıştı. Savunma Bakanlığı, kadınların sadece yüzde 4.5'inin bu eğitimi başarıyla tamamlabileceğine inanıyor. Ordu ise, eğitim sırasında kadınların sakatlık yaşaması ya da çocuk sahibi olmak konusunda yaşayabilecekleri olası sıkıntılar nedeniyle başlatılabilecek hukuki işlemler karşısında endişe duyuyor.



































