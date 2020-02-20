Türkiye İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi

İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi

Türkiye

İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aynı gün vefat eden Halime Dağ (83) ve Zehra Doğru'nun (90) cenazeleri Samandağ Devlet Hastanesi morgunda karıştı. Ailelerden birinin fark etmesi ile Halime Dağ'ın cenazesi mezardan çıkarılarak yeniden toprağa verildi.

20 Şubat 2020, Perşembe 00:11 Son Güncelleme:
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Samandağ Devlet Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden Zehra Doğru'nun yakınları, aynı gün geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Halime Dağ'ın cenazesini yanlışlıkla teslim aldı. Aile, götürdükleri yanlış cenazeyi Çöğürlü Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verdi. Bir süre sonra Halime Dağ'ın cenazesini almaya gelen çocukları, kendilerine teslim edilen cenazenin annelerine ait olmadığını fark edince yanlışlık ortaya çıktı.

Ailesine teslim edildi

Hastane yönetimine bilgi verilmesi üzerine yanlışlıkla gömülen Halime Dağ'ın cenazesi mezardan çıkartılarak ailesine teslim edildi.

Dağ, götürüldüğü Tekebaşı Mahallesi'nde yeniden toprağa verildi.

Zehra Doğru'nun cenazesi ise ailesi tarafından hastaneden alınıp, Çöğürlü Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.


DHA

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