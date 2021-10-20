Türkiye İki kardeş 15 dakika arayla can verdi! Aileyi yıkan olay

İki kardeş 15 dakika arayla can verdi! Aileyi yıkan olay

Türkiye

İki kardeş 15 dakika arayla can verdi! Aileyi yıkan olay

Samsun'da Çarşamba Devlet Hastanesi’nde görevli laboratuvar teknikeri Elif Aydın Yamak ile aynı hastanenin kantininde çalışan ablası İlknur Ünal 15 dakika arayla hayatını kaybetti. İki kardeşin peş peşe ölümü aileyi yıktı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 11:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Samsun'da koronavirüs tedavisi gören Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli laboratuvar teknikeri Elif Aydın Yamak (36) ile aynı hastanenin kantininde çalışan ablası İlknur Ünal (43), 15 dakika arayla yaşamlarını yitirdi. Ünal ile Yamak, yan yana toprağa verildi.

KORONAVİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Çarşamba Devlet Hastanesi’nde görevli laboratuvar teknikeri Elif Aydın Yamak ile aynı hastanenin kantininde çalışan ablası İlknur Ünal, 1,5 ay önce rahatsızlandı.



Koronavirüs testleri pozitif çıkan kardeşler evde tedaviye alındı.

Bir süre sonra durumları ağırlaşan Elif Aydın Yamak ile İlknur Ünal, Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavileri süren İlknur Ünal ve kardeşi Elif Aydın Yamak, dün 15 dakika arayla hayatlarını kaybetti.

AİLESİNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Evli ve 4 çocuk annesi İlknur Ünal ile evli ve 1 çocuk annesi Elif Aydın Yamak, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Sefalı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

İlgili Haberler
Son dakika! Doktor, meslektaşını vurdu! Sağlık merkezinde dehşet anları



Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
18 Ekim öncesi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Çare ve umut
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Esas olan okulların açık kalması
Murat Çelik
Hakan Çelik
İstanbul’un Paris’ten ne eksiği var?
Hakan Çelik
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Şirin Sever
Hataları gördük, dersleri aldık!
Şirin Sever
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika… Ankara’daki MTA Yerleşkesinde patlama